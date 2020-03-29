السعودية اليوم / وزارة الداخلية: تقديم موعد منع التجول في محافظة جدة ليكون ابتداءً من الساعة الثالثة مساءً من اليوم الأحد وتعليق الدخول والخروج منها



الرياض 05 شعبان 1441 هـ الموافق 29 مارس 2020 م واس

صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أنه تنفيذًا للإجراءات الاحترازية الإضافية للحد من انتشار فيروس

أولاً: تقديم موعد منع التجول في محافظة جدة ليكون ابتداءً من الساعة الثالثة مساءً من يوم الأحد 5 شعبان 1441 هجرية الموافق 29 مارس 2020 ميلادية، وللمدة المقررة في الأمر الملكي الصادر في 27 رجب 1441 هجرية.

ثانيًا: تعليق الدخول والخروج من محافظة جدة.

ثالثًا: يبدأ تطبيق قرار التعليق من الساعة الثالثة مساءً من يوم الأحد 5 شعبان 1441 هجرية وحتى انتهاء مدة منع التجول المحددة بالأمر الملكي الصادر في يوم الاثنين 27 رجب 1441 هجرية.

رابعًا: لا يشمل قرار التعليق الفئات المستثناة في قرار منع التجول، مع مراعاة أن يكون الاستثناء في أضيق نطاق ووفق الإجراءات والضوابط التي تضعها الجهة المعنية.

وأكد المصدر أن استمرار تعاون جميع المواطنين والمقيمين في تنفيذ الإجراءات الاحترازية، سيكون له أبلغ الأثر في إنجاح الإجراءات المتخذة، وتمكين الجهات الصحية المختصة من تقديم الرعاية الطبية الأفضل، لمنع انتشار الفيروس والقضاء عليه، ضمانًا لسلامة الجميع، والله الموفق.

// انتهى //

10:52ت م

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الرياض 05 شعبان 1441 هـ الموافق 29 مارس 2020 م واسصرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أنه تنفيذًا للإجراءات الاحترازية الإضافية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، فقد تقرر ما يلي:أولاً: تقديم موعد منع التجول في محافظة جدة ليكون ابتداءً من الساعة الثالثة مساءً من يوم الأحد 5 شعبان 1441 هجرية الموافق 29 مارس 2020 ميلادية، وللمدة المقررة في الأمر الملكي الصادر في 27 رجب 1441 هجرية.ثانيًا: تعليق الدخول والخروج من محافظة جدة.ثالثًا: يبدأ تطبيق قرار التعليق من الساعة الثالثة مساءً من يوم الأحد 5 شعبان 1441 هجرية وحتى انتهاء مدة منع التجول المحددة بالأمر الملكي الصادر في يوم الاثنين 27 رجب 1441 هجرية.رابعًا: لا يشمل قرار التعليق الفئات المستثناة في قرار منع التجول، مع مراعاة أن يكون الاستثناء في أضيق نطاق ووفق الإجراءات والضوابط التي تضعها الجهة المعنية.وأكد المصدر أن استمرار تعاون جميع المواطنين والمقيمين في تنفيذ الإجراءات الاحترازية، سيكون له أبلغ الأثر في إنجاح الإجراءات المتخذة، وتمكين الجهات الصحية المختصة من تقديم الرعاية الطبية الأفضل، لمنع انتشار الفيروس والقضاء عليه، ضمانًا لسلامة الجميع، والله الموفق.// انتهى //10:52ت م0032

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.