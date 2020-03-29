السعودية اليوم / تايلاند تسجل 143 حالة إصابة وحالة وفاة بفيروس كورونا



بانكوك 5 شعبان 1441 هـ الموافق 29 مارس 2020 م واس

أعلنت السلطات الصحية في تايلاند اليوم تسجيل 143 حالة إصابة جديدة بفيروس

ونقلت تقارير إعلامية عن متحدث باسم وزارة الصحة إن تايلاند سجلت حالة وفاة جديدة بالفيروس، لترتفع حصيلة الوفيات بالفيروس إلى سبعة أشخاص.

// انتهى //

10:25ت م

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بانكوك 5 شعبان 1441 هـ الموافق 29 مارس 2020 م واسأعلنت السلطات الصحية في تايلاند اليوم تسجيل 143 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ليبلغ بذلك إجمالي الحالات المصابة 1388 حالةً.ونقلت تقارير إعلامية عن متحدث باسم وزارة الصحة إن تايلاند سجلت حالة وفاة جديدة بالفيروس، لترتفع حصيلة الوفيات بالفيروس إلى سبعة أشخاص.// انتهى //10:25ت م0028

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