

مسقط 5 شعبان 1441 هـ الموافق 29 مارس 2020 م واس

سجلت وزارة الصحة بسلطنة عُمان 15 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس

وأفاد بيان لوزارة الصحة العُمانية أنه بذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في سلطنة عُمان 167 حالة، فيما تماثلت 23 حالةً للشفاء.

// انتهى //

10:19ت م

0025



مسقط 5 شعبان 1441 هـ الموافق 29 مارس 2020 م واسسجلت وزارة الصحة بسلطنة عُمان 15 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا المستجد ( كوفيد ۱۹ ) ، منها خمس حالات مرتبطة بالمخالطة لمرضى سابقين وثمان مرتبطة بالسفر، فيما تخضع حالتان للتقصي الوبائي.وأفاد بيان لوزارة الصحة العُمانية أنه بذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في سلطنة عُمان 167 حالة، فيما تماثلت 23 حالةً للشفاء.// انتهى //10:19ت م0025

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سلطنة عُمان تسجل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.