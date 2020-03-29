السعودية اليوم / شفاء ثلاث حالات جديدة من كورونا المستجد بالكويت



الكويت 5 شعبان 1441 هـ الموافق 29 مارس 2020 م واس

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم شفاء ثلاث حالات جديدة من المصابين بفيروس

وقال في تصريح له إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء الحالات الثلاث من الفيروس، وسيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبالهم تمهيدًا لخروجها من المستشفى.

// انتهى //

09:32ت م

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الكويت 5 شعبان 1441 هـ الموافق 29 مارس 2020 م واسأعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم شفاء ثلاث حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في دولة الكويت إلى 67 حالةً.وقال في تصريح له إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء الحالات الثلاث من الفيروس، وسيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبالهم تمهيدًا لخروجها من المستشفى.// انتهى //09:32ت م0017

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.