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أعلنت قوات حرس رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان؛ إسقاط طائرة مسيّرة كانت تحلّق فوق منزله بمقر القيادة العامة للجيش في العاصمة الخرطوم.
وقالت وسائل إعلام سودانية، إن الطائرة المسيّرة تابعة لجهاز الشرطة، وكانت في مهمة مراقبة فرض حظر التجوال في البلاد.
وأوضحت مصادر أمنية سودانية، بحسب "روسيا اليوم"، أن الوحدات المكلّفة بحراسة وحماية منزل رئيس مجلس السيادة لم تكن على علم بمهمة الطائرة.
وتفرض السلطات السودانية حظر التجوال في جميع مدن البلاد، في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس وزراء السودان، عبد الله حمدوك؛ نجا من محاولة اغتيال بسيارة مفخّخة في العاصمة الخرطوم، بداية الشهر الجاري.السودان عبدالفتاح البرهان
29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441 10:03 AM
تابعة لجهاز الشرطة وكانت في مهمة مراقبة حظر التجوال بالبلاد
أعلنت قوات حرس رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان؛ إسقاط طائرة مسيّرة كانت تحلّق فوق منزله بمقر القيادة العامة للجيش في العاصمة الخرطوم.
وقالت وسائل إعلام سودانية، إن الطائرة المسيّرة تابعة لجهاز الشرطة، وكانت في مهمة مراقبة فرض حظر التجوال في البلاد.
وأوضحت مصادر أمنية سودانية، بحسب "روسيا اليوم"، أن الوحدات المكلّفة بحراسة وحماية منزل رئيس مجلس السيادة لم تكن على علم بمهمة الطائرة.
وتفرض السلطات السودانية حظر التجوال في جميع مدن البلاد، في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس وزراء السودان، عبد الله حمدوك؛ نجا من محاولة اغتيال بسيارة مفخّخة في العاصمة الخرطوم، بداية الشهر الجاري.
، إسقاط طائرة مسيّرة حلّقت فوق منزل "البرهان" في السودان ،
المصدر : الخليج 365
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