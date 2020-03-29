، 664 ألف إصابة و30 ألف وفاة.. هنا آخر أرقام كورونا وأمريكا وإيطاليا تتقاسمان الصدارة ،

محمد بن مسعود - الدمام - الجائحة تُواصل تمددها وسط حالة عالمية من القلق والخوف في ظل سرعة انتشار الفيروس

تُواصل أرقام جائحة كورونا ارتفاعاتها وسط تسارع وتيرة الأخبار المتعلقة بانتشار الفيروس حول العالم؛ حيث سجّل عدد المصابين حتى صباح اليوم 664.192 حالة، والمتعافين 142.364 حالة والوفيات 30.888 حالة وفاة؛ وسط حالة عالمية من القلق والخوف في ظل سرعة انتشار الفيروس.

وتصدرت إيطاليا قائمة الدول الأكثر تسجيلًا للوفيات في الساعات الأربع والعشرين الماضية مع 889 حالة، تليها إسبانيا مع 832 حالة، ومن ثم الولايات المتحدة مع 453 حالة.

وفي إيطاليا التي سجلت أول حالة وفاة بالفيروس أواخر فبراير بلغ عدد الوفيات 10023 حالة والإصابات 92472؛ فيما شفي 12384 شخصًا.

وعلى غرار إيطاليا، تخطت إسبانيا الصين في حصيلة الوفيات التي بلغت 5690 حالة على الأراضي الإسبانية، والإصابات التي بلغت 72248.

وفي الصين القارية (أي من دون هونغ كونغ وماكاو) التي اكتشفت فيها أول إصابة بالفيروس أواخر ديسمبر، بلغ عدد الإصابات 81394 حالة (تم تسجيل 54 إصابة جديدة، وثلاث وفيات اعتبارًا من يوم الجمعة)؛ فيما بلغت حصيلة الوفيات 3295 حالة؛ بينما تماثل للشفاء 74971 شخصًا من الفيروس.

وفي إيران، بلغت حصيلة الوفيات 2517 حالة، والإصابات 35408، أما في فرنسا فبلغت حصيلة الوفيات 2314 حالة والإصابات 37575.

وباتت الولايات المتحدة تتصدر قائمة الدول الأكثر تسجيلًا للإصابات المؤكدة بكوفيد-19 مع 115547 إصابة؛ في حين بلغت حصيلة الوفيات على أراضيها 891 حالة.

وفيما يلي آخر التطورات والأرقام وأهم الأخبار المرتبطة بفيروس كورونا حول العالم والتي نشرتها اليوم شبكة "سكاي نيوز":

- وزير الصحة الكويتي: شفاء 3 حالات جديدة من كورونا والإجمالي يرتفع إلى 67.

- تايلاند تعلن تسجيل 143 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1388، وارتفاع عدد الوفيات إلى 7.

- نيوزيلندا تسجل أول وفاة بفيروس كورونا.

- تخطت حصيلة الوفيات في بريطانيا عتبة الألف بعد تسجيل 260 وفاة في يوم واحد.

- تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في بلدة قطنة شمال غربي القدس ليرتفع إجمالي الإصابات في فلسطين إلى 104 إصابات.

- أعلنت وزارة الصحة المغربية أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بلغت حتى مساء السبت، 390 إصابة منها 25 حالة وفاة.

- مصر تسجل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، إضافة إلى 6 وفيات جديدة.

- وزير الصحة الموريتاني يعلن تسجيل حالتي إصابة جديدتين بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 5.

- الإمارات تسجل 63 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 468.

- السلطات الصحية في هولندا أعلنت وفاة 93 مريضًا آخر بفيروس كورونا.

- وزارة الصحة السعودية أعلنت وفاة شخص ليرتفع إجمالي وفيات كورونا إلى 4، مقابل 1203 إصابات، و37 حالة شفاء.

- فيتنام سجلت 11 حالة إصابة جديدة والإجمالي يصل 174 دون رصد أي وفيات بالفيروس.

- إجمالي الوفيات بفيروس كورونا في سويسرا ارتفع إلى 235 شخصًا، والإصابات ارتفعت إلى 13312 حالة.

- العراق سجل 48 إصابة جديدة إضافة إلى حالتيْ وفاة.فيروس كورونا الجديد