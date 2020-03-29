، دراسة: هذه هي المدة التي يعيش فيها "كورونا" بجسم المصاب ،

محمد بن مسعود - الدمام - تبرز أهمية تمديد فترة الحجر للمتعافين لمدة أسبوع أو أسبوعين

كشفت دراسة حديثة أجراها فريق من العلماء الصينيين عن الفترة التي يعيش فيها فيروس كورونا المستجد بجسم المصاب بالوباء.

وتوصلت الدراسة التي أجراها فريق من الباحثين في مركز بكين الطبي، بحسب "سكاي نيوز عربية"، إلى أن فيروس كورونا يعيش في جسم نصف عدد المتعافين من مرض "كوفيد-19"، من يوم إلى 8 أيام، حتى بعد اختفاء جميع الأعراض.

وبحسب الباحثين، فإن الدراسة تبرز أهمية تمديد فترة الحجر الصحي للمتعافين من الفيروس لمدة أسبوع أو أسبوعين.

ووفق ما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء، فقد قام الأخصائيون بتحليل بيانات 16 مريضاً بـ "كورونا" متوسط أعمارهم يراوح بين 35 و50 سنة تم علاجهم من 28 يناير إلى 9 فبراير 2020، وقد تعافوا من المرض.

ونقلت الوكالة عن عالم أمراض الرئة المشارك في الدراسة لوكيش شارما؛ قوله إن المرض حدث في كل شخص بدرجات متفاوتة من الشدة.. وبلغ متوسط فترة حضانة الفيروس خمسة أيام، وكان الجميع يعانون الحمّى والسعال والتهاب الحلق وضيق التنفس.فيروس كورونا الجديد