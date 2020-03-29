- 1/3
- 2/3
- 3/3
أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم؛ اليوم الأحد، تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا في قرية القبية وبلدة قطنة- شمال غربي القدس المحتلة.
وقال ملحم؛ في بيان صحافي، إن الحالات منها 5 إصابات لعائلة واحدة بينها طفلة في الثانية عشرة من عمرها، وثلاث نساء تراوح أعمارهن بين 30 و50 عاماً، ورجل ثلاثيني وآخر خمسيني؛ ما يرفع إجمالي الإصابات في فلسطين إلى 104، موضحاً أن السبب في وقوع جميع الإصابات هو الزيارات العائلية.
وأضاف وفق "رويترز"، أن سيدة ثلاثينية أُصيبت في قرية القبيبة شمال- غربي القدس، وهي جارة للسيدة التي أعلنت إصابتها صباح أمس.فيروس كورونا الجديد فلسطين
فلسطين.. 7 إصابات جديدة بـ "كورونا" ترفع الإجمالي لـ 104صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-03-29
أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم؛ اليوم الأحد، تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا في قرية القبية وبلدة قطنة- شمال غربي القدس المحتلة.
وقال ملحم؛ في بيان صحافي، إن الحالات منها 5 إصابات لعائلة واحدة بينها طفلة في الثانية عشرة من عمرها، وثلاث نساء تراوح أعمارهن بين 30 و50 عاماً، ورجل ثلاثيني وآخر خمسيني؛ ما يرفع إجمالي الإصابات في فلسطين إلى 104، موضحاً أن السبب في وقوع جميع الإصابات هو الزيارات العائلية.
وأضاف وفق "رويترز"، أن سيدة ثلاثينية أُصيبت في قرية القبيبة شمال- غربي القدس، وهي جارة للسيدة التي أعلنت إصابتها صباح أمس.
29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
09:28 AM
منها 5 لعائلة واحدة بينها طفلة.. ملحم: الزيارات العائلية السبب
أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم؛ اليوم الأحد، تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا في قرية القبية وبلدة قطنة- شمال غربي القدس المحتلة.
وقال ملحم؛ في بيان صحافي، إن الحالات منها 5 إصابات لعائلة واحدة بينها طفلة في الثانية عشرة من عمرها، وثلاث نساء تراوح أعمارهن بين 30 و50 عاماً، ورجل ثلاثيني وآخر خمسيني؛ ما يرفع إجمالي الإصابات في فلسطين إلى 104، موضحاً أن السبب في وقوع جميع الإصابات هو الزيارات العائلية.
وأضاف وفق "رويترز"، أن سيدة ثلاثينية أُصيبت في قرية القبيبة شمال- غربي القدس، وهي جارة للسيدة التي أعلنت إصابتها صباح أمس.
، فلسطين.. 7 إصابات جديدة بـ "كورونا" ترفع الإجمالي لـ 104 ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر فلسطين.. 7 إصابات جديدة بـ "كورونا" ترفع الإجمالي لـ 104 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.