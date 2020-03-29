، نيوزيلندا تفتح سجل الوفيات بـ "كورونا" وتسجل أول حالة ،

محمد بن مسعود - الدمام - 63 إصابة جديدة ترفع العدد الإجمالي إلى 514 شخصاً

أفادت المديرة العامة لوزارة الصحة في نيوزيلندا آشلي بلومفيلد، اليوم الأحد، بتسجيل أول وفاة بفيروس كورونا في البلاد، وأن عدد المصابين زاد بـ 63 ليصل الإجمالي إلى 514 شخصاً.

وأوضحت المسؤولة أن المرأة المتوفاة كانت في السبعينيات من العمر، وجرى تشخيص إصابتها في البداية بالإنفلونزا.

ووفق "رويترز" كانت نيوزيلندا قد أعلنت الخميس، فرض عزلة ذاتية وإغلاق جميع الخدمات غير الأساسية والمدارس والمكاتب مع تزايد أرقام المصابين بـ "كورونا" في البلاد.فيروس كورونا الجديد نيوزيلندا