السعودية تمدد تعليق الرحلات الجوية وعمل سيارات الأجرة والقطارات

الأحد 29 مارس 2020

اقرت وزارة الداخلية السعودية تمديد العمل بتعليق الرحلات الجوية الدولية والداخلية ونشاط الحافلات وسيارات الأجرة والقطارات حتى إشعار آخر.



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ونقلت وكالة الانباء السعودية (واس) عن مصدر بوزارة الداخلية " ان التمديد يأتي انطلاقًا من الحرص على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين ولما يتطلبه الوضع الراهن من استمرار اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وشمل القرار تمديد العمل بتعليق الحضور لمقرات العمل في جميع الجهات الحكومية، عدا الجهات المستثناة، وتمديد العمل بتعليق الحضور لمقرات العمل في جميع الجهات في القطاع الخاص، وذلك حتى إشعار آخر.