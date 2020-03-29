، كندا.. زوجة رئيس الوزراء تعلن شفاءها من "كورونا" وهذه رسالتها ،

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أعلنت صوفي غريغوار ترودو، زوجة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أنها شُفِيت من إصابتها بفيروس كورونا.
وقالت "صوفي" على صفحتها في "فيسبوك" مساء السبت: "أشعر بتحسن كبير، تلقيت تقريرًا إيجابيًّا من طبيبي ومن خدمات الصحة العامة في أوتاوا".
وشددت على ضرورة أن يتبع الجميع "البروتوكولات الصحية وأن يبقوا في المنزل".
وبحسب "روسيا اليوم"؛ تم اكتشاف إصابة "صوفي" بفيروس كورونا، بعد عودتها من لندن يوم 12 مارس؛ مما دفع زوجها الذي لم تظهر عليه أي أعراض بالإصابة، إلى البقاء معزولًا والعمل عن بُعد في مقر رئاسة الوزراء على بُعد بضعة كيلومترات من مكتبه الرسمي.
ولوقف تفشي كورونا في كندا، أعلن رئيس الوزراء في 17 مارس، إغلاق حدود بلاده في وجه المسافرين غير الكنديين باستثناء الأمريكيين.
وتم تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في كندا في 15 يناير الماضي، وتجاوز عدد المصابين -بحسب آخر البيانات- 5 آلاف شخص، وتوفي 60 شخصًا.فيروس كورونا الجديد
كندا.. زوجة رئيس الوزراء تعلن شفاءها من "كورونا" وهذه رسالتهاصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-03-29
أعلنت صوفي غريغوار ترودو، زوجة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أنها شُفِيت من إصابتها بفيروس كورونا.
وقالت "صوفي" على صفحتها في "فيسبوك" مساء السبت: "أشعر بتحسن كبير، تلقيت تقريرًا إيجابيًّا من طبيبي ومن خدمات الصحة العامة في أوتاوا".
وشددت على ضرورة أن يتبع الجميع "البروتوكولات الصحية وأن يبقوا في المنزل".
وبحسب "روسيا اليوم"؛ تم اكتشاف إصابة "صوفي" بفيروس كورونا، بعد عودتها من لندن يوم 12 مارس؛ مما دفع زوجها الذي لم تظهر عليه أي أعراض بالإصابة، إلى البقاء معزولًا والعمل عن بُعد في مقر رئاسة الوزراء على بُعد بضعة كيلومترات من مكتبه الرسمي.
ولوقف تفشي كورونا في كندا، أعلن رئيس الوزراء في 17 مارس، إغلاق حدود بلاده في وجه المسافرين غير الكنديين باستثناء الأمريكيين.
وتم تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في كندا في 15 يناير الماضي، وتجاوز عدد المصابين -بحسب آخر البيانات- 5 آلاف شخص، وتوفي 60 شخصًا.
29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
08:58 AM
أصيبت بالفيروس بعد عودتها من لندن يوم 12 مارس قبل إغلاق الحدود
أعلنت صوفي غريغوار ترودو، زوجة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أنها شُفِيت من إصابتها بفيروس كورونا.
وقالت "صوفي" على صفحتها في "فيسبوك" مساء السبت: "أشعر بتحسن كبير، تلقيت تقريرًا إيجابيًّا من طبيبي ومن خدمات الصحة العامة في أوتاوا".
وشددت على ضرورة أن يتبع الجميع "البروتوكولات الصحية وأن يبقوا في المنزل".
وبحسب "روسيا اليوم"؛ تم اكتشاف إصابة "صوفي" بفيروس كورونا، بعد عودتها من لندن يوم 12 مارس؛ مما دفع زوجها الذي لم تظهر عليه أي أعراض بالإصابة، إلى البقاء معزولًا والعمل عن بُعد في مقر رئاسة الوزراء على بُعد بضعة كيلومترات من مكتبه الرسمي.
ولوقف تفشي كورونا في كندا، أعلن رئيس الوزراء في 17 مارس، إغلاق حدود بلاده في وجه المسافرين غير الكنديين باستثناء الأمريكيين.
وتم تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في كندا في 15 يناير الماضي، وتجاوز عدد المصابين -بحسب آخر البيانات- 5 آلاف شخص، وتوفي 60 شخصًا.
، كندا.. زوجة رئيس الوزراء تعلن شفاءها من "كورونا" وهذه رسالتها ،
المصدر : الخليج 365
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