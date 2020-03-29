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ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في كوريا الجنوبية، إلى 9 آلاف و583 شخصاً بدءاً من فجر اليوم الأحد.
وصرحت سلطات الصحة العامة في كوريا الجنوبية، اليوم، بأنه تمّ تأكيد 105 إصابات جديدة خلال يوم أمس، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.
وتمّ تأكيد 8 حالات وفاة جديدة خلال يوم أمس؛ ليرتفع الإجمالي إلى 152 حالة.
وبلغ عدد المتعافين 5 آلاف و33 حالة بزيادة 222 شخصاً عن اليوم السابق.كوريا الجنوبية فيروس كورونا الجديد
كوريا الجنوبية: ارتفاع الإصابات بـ "كورونا" إلى 9 آلاف و583 شخصاًوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-03-29
ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في كوريا الجنوبية، إلى 9 آلاف و583 شخصاً بدءاً من فجر اليوم الأحد.
وصرحت سلطات الصحة العامة في كوريا الجنوبية، اليوم، بأنه تمّ تأكيد 105 إصابات جديدة خلال يوم أمس، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.
وتمّ تأكيد 8 حالات وفاة جديدة خلال يوم أمس؛ ليرتفع الإجمالي إلى 152 حالة.
وبلغ عدد المتعافين 5 آلاف و33 حالة بزيادة 222 شخصاً عن اليوم السابق.
29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
08:34 AM
105 إصابات جديدة و8 حالات وفاة
ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في كوريا الجنوبية، إلى 9 آلاف و583 شخصاً بدءاً من فجر اليوم الأحد.
وصرحت سلطات الصحة العامة في كوريا الجنوبية، اليوم، بأنه تمّ تأكيد 105 إصابات جديدة خلال يوم أمس، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.
وتمّ تأكيد 8 حالات وفاة جديدة خلال يوم أمس؛ ليرتفع الإجمالي إلى 152 حالة.
وبلغ عدد المتعافين 5 آلاف و33 حالة بزيادة 222 شخصاً عن اليوم السابق.
، كوريا الجنوبية: ارتفاع الإصابات بـ "كورونا" إلى 9 آلاف و583 شخصاً ،
المصدر : الخليج 365
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