محمد بن مسعود - الدمام - عدد الوفيات 3300 والإصابات 81439 سجّلت الصين اليوم 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البر الرئيس انخفاضاً من 54 في اليوم السابق. وقالت السلطات الصحية الصينية إن جميع الإصابات الجديدة باستثناء واحدة هي لمسافرين قادمين من الخارج.. وبلغ عدد الوفيات بسبب الفيروس في البر الرئيس الصيني 3300 إجمالاً، بينما بلغ عدد الإصابات 81439.فيروس كورونا الجديد الصين الصين تسجل 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-03-29 سجّلت الصين اليوم 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البر الرئيس انخفاضاً من 54 في اليوم السابق. وقالت السلطات الصحية الصينية إن جميع الإصابات الجديدة باستثناء واحدة هي لمسافرين قادمين من الخارج.. وبلغ عدد الوفيات بسبب الفيروس في البر الرئيس الصيني 3300 إجمالاً، بينما بلغ عدد الإصابات 81439. Advertisements 29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441 08:27 AM عدد الوفيات 3300 والإصابات 81439 عدد الوفيات 3300 والإصابات 81439 سجّلت الصين اليوم 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البر الرئيس انخفاضاً من 54 في اليوم السابق. وقالت السلطات الصحية الصينية إن جميع الإصابات الجديدة باستثناء واحدة هي لمسافرين قادمين من الخارج.. وبلغ عدد الوفيات بسبب الفيروس في البر الرئيس الصيني 3300 إجمالاً، بينما بلغ عدد الإصابات 81439. ، الصين تسجل 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا ،

المصدر : الخليج 365

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