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قالت وزارة الصحة المغربية، مساء يوم السبت، إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في المغرب بلغ حتى مساء السبت، 390 إصابة؛ منها 25 حالة وفاة.
وأضافت المصادر نفسها أنه تمّ استبعاد 1533 حالة، إذ أظهرت التحاليل أنها سلبية، كما تماثلت 11 حالة للشفاء.
وفرض المغرب حالة الطوارئ منذ 20 مارس الحالي لاحتواء الوباء.. وتمتد حالة الطوارئ حتى 20 أبريل المقبل.فيروس كورونا الجديد المغرب
المغرب: 390 إصابة بفيروس كورونا منها 25 حالة وفاةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-03-29
قالت وزارة الصحة المغربية، مساء يوم السبت، إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في المغرب بلغ حتى مساء السبت، 390 إصابة؛ منها 25 حالة وفاة.
وأضافت المصادر نفسها أنه تمّ استبعاد 1533 حالة، إذ أظهرت التحاليل أنها سلبية، كما تماثلت 11 حالة للشفاء.
وفرض المغرب حالة الطوارئ منذ 20 مارس الحالي لاحتواء الوباء.. وتمتد حالة الطوارئ حتى 20 أبريل المقبل.
29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
08:27 AM
حالة الطوارئ تمتد حتى 20 أبريل
قالت وزارة الصحة المغربية، مساء يوم السبت، إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في المغرب بلغ حتى مساء السبت، 390 إصابة؛ منها 25 حالة وفاة.
وأضافت المصادر نفسها أنه تمّ استبعاد 1533 حالة، إذ أظهرت التحاليل أنها سلبية، كما تماثلت 11 حالة للشفاء.
وفرض المغرب حالة الطوارئ منذ 20 مارس الحالي لاحتواء الوباء.. وتمتد حالة الطوارئ حتى 20 أبريل المقبل.
، المغرب: 390 إصابة بفيروس كورونا منها 25 حالة وفاة ،
المصدر : الخليج 365
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