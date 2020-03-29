، المغرب: 390 إصابة بفيروس كورونا منها 25 حالة وفاة ،

محمد بن مسعود - الدمام - حالة الطوارئ تمتد حتى 20 أبريل

قالت وزارة الصحة المغربية، مساء يوم السبت، إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في المغرب بلغ حتى مساء السبت، 390 إصابة؛ منها 25 حالة وفاة.

وأضافت المصادر نفسها أنه تمّ استبعاد 1533 حالة، إذ أظهرت التحاليل أنها سلبية، كما تماثلت 11 حالة للشفاء.

وفرض المغرب حالة الطوارئ منذ 20 مارس الحالي لاحتواء الوباء.. وتمتد حالة الطوارئ حتى 20 أبريل المقبل.فيروس كورونا الجديد المغرب