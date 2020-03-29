، مراويح الربيع تستمر .. المسند: سحب ممطرة ورياح نشطة تثير الغبار ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: الرياح الهابطة والمثيرة للأتربة قد تتزامن مع تشكل السحب الركامية

توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن تستمر مراويح الربيع اليوم.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": تتشكّل السحب الممطرة على أجزاءٍ من #حائل #القصيم، وتستمر الرياح الشمالية الغربية والغربية نشطة؛ قد تثير بعض الغبار في الغربية والشمالية.

وتابع: في مثل هذه الأيام الرياح الهابطة والمثيرة للغبار قد تتزامن مع تشكل السحب الركامية مساءً، في المواقع التي تظهر فوقها السحب.حالة الطقس الأرصاد