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توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن تستمر مراويح الربيع اليوم.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": تتشكّل السحب الممطرة على أجزاءٍ من #حائل #القصيم، وتستمر الرياح الشمالية الغربية والغربية نشطة؛ قد تثير بعض الغبار في الغربية والشمالية.
وتابع: في مثل هذه الأيام الرياح الهابطة والمثيرة للغبار قد تتزامن مع تشكل السحب الركامية مساءً، في المواقع التي تظهر فوقها السحب.حالة الطقس الأرصاد
مراويح الربيع تستمر .. المسند: سحب ممطرة ورياح نشطة تثير الغبارصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-03-29
توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن تستمر مراويح الربيع اليوم.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": تتشكّل السحب الممطرة على أجزاءٍ من #حائل #القصيم، وتستمر الرياح الشمالية الغربية والغربية نشطة؛ قد تثير بعض الغبار في الغربية والشمالية.
وتابع: في مثل هذه الأيام الرياح الهابطة والمثيرة للغبار قد تتزامن مع تشكل السحب الركامية مساءً، في المواقع التي تظهر فوقها السحب.
29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
08:56 AM
قال: الرياح الهابطة والمثيرة للأتربة قد تتزامن مع تشكل السحب الركامية
توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن تستمر مراويح الربيع اليوم.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": تتشكّل السحب الممطرة على أجزاءٍ من #حائل #القصيم، وتستمر الرياح الشمالية الغربية والغربية نشطة؛ قد تثير بعض الغبار في الغربية والشمالية.
وتابع: في مثل هذه الأيام الرياح الهابطة والمثيرة للغبار قد تتزامن مع تشكل السحب الركامية مساءً، في المواقع التي تظهر فوقها السحب.
، مراويح الربيع تستمر .. المسند: سحب ممطرة ورياح نشطة تثير الغبار ،
المصدر : الخليج 365
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