، السديس: قرار تمديد تعليق العمل في جميع القطاعات يصب في مصلحة الوطن والمواطن ،

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أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بقرار وزارة الداخلية الذي جاء بتمديد تعليق العمل للقطاعيْن الحكومي والخاص، والرحلات الجوية الدولية والداخلية، ونشاط الحافلات وسيارات الأجرة والقطارات.
وقال: إن قرار التمديد يصبّ في مصلحة الوطن والمواطن، ويؤكد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين-حفظها الله- على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، في ظل الوضع الراهن؛ من اتخاذ كل التدابير والإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد١٩).
وأكد الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، على الجهود المبذولة من قِبَل حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظها الله- في الحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين، واتخاذ المزيد من التدابير الاحترازية الصحية من أجل سلامة الجميع.
وفي الختام، دعا الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اللهَ تعالى أن يوفق خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- وأن يُنعم علينا جميعًا بدوام الصحة والعافية، وأن يشفي المرضى ويرحم الموتى، وأن يرفع هذا البلاء عن العباد، وأن يُديم نعمة الأمن والأمان على بلاد الحرمين الشريفين وبلاد المسلمين.عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس
السديس: قرار تمديد تعليق العمل في جميع القطاعات يصب في مصلحة الوطن والمواطنوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-03-29
أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بقرار وزارة الداخلية الذي جاء بتمديد تعليق العمل للقطاعيْن الحكومي والخاص، والرحلات الجوية الدولية والداخلية، ونشاط الحافلات وسيارات الأجرة والقطارات.
وقال: إن قرار التمديد يصبّ في مصلحة الوطن والمواطن، ويؤكد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين-حفظها الله- على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، في ظل الوضع الراهن؛ من اتخاذ كل التدابير والإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد١٩).
وأكد الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، على الجهود المبذولة من قِبَل حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظها الله- في الحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين، واتخاذ المزيد من التدابير الاحترازية الصحية من أجل سلامة الجميع.
وفي الختام، دعا الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اللهَ تعالى أن يوفق خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- وأن يُنعم علينا جميعًا بدوام الصحة والعافية، وأن يشفي المرضى ويرحم الموتى، وأن يرفع هذا البلاء عن العباد، وأن يُديم نعمة الأمن والأمان على بلاد الحرمين الشريفين وبلاد المسلمين.
29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
08:34 AM
يؤكد حرص حكومة خادم الحرمين على سلامة المواطنين والمقيمين في ظل الوضع الراهن
أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بقرار وزارة الداخلية الذي جاء بتمديد تعليق العمل للقطاعيْن الحكومي والخاص، والرحلات الجوية الدولية والداخلية، ونشاط الحافلات وسيارات الأجرة والقطارات.
وقال: إن قرار التمديد يصبّ في مصلحة الوطن والمواطن، ويؤكد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين-حفظها الله- على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، في ظل الوضع الراهن؛ من اتخاذ كل التدابير والإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد١٩).
وأكد الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، على الجهود المبذولة من قِبَل حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظها الله- في الحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين، واتخاذ المزيد من التدابير الاحترازية الصحية من أجل سلامة الجميع.
وفي الختام، دعا الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اللهَ تعالى أن يوفق خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- وأن يُنعم علينا جميعًا بدوام الصحة والعافية، وأن يشفي المرضى ويرحم الموتى، وأن يرفع هذا البلاء عن العباد، وأن يُديم نعمة الأمن والأمان على بلاد الحرمين الشريفين وبلاد المسلمين.
، السديس: قرار تمديد تعليق العمل في جميع القطاعات يصب في مصلحة الوطن والمواطن ،
المصدر : الخليج 365
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