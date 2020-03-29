ملابسات ظهور عامل يبصق في الطعام بعسير

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الرياض - علي القحطاني - عسير (صدى): أوضحت بلدية محايل عسير، حقيقة مقطع فيديو متداول، ظهر خلاله عامل بوفيه وهو يبصق في الطعام. أوضحت بلدية محايل عسير، حقيقة مقطع فيديو متداول، ظهر خلاله عامل بوفيه وهو يبصق في الطعام. وأكدت البلدية أن المقطع المتداول يعود لحادثة قديمة قبل ما يزيد على السنة والنصف تقريباً. وأشارت إلى أنه جرت إحالة الموضوع في وقتها للجهات المختصة.

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