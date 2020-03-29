“جاهل معه جوال لا يستطيع قراءة الفاتحة ” .. شاهد: اللاحم يفتح النار على مشاهير سناب لتغطيتهم منع التجول!

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قال المحامي عبد الرحمن اللاحم ، إن بعض مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي جاهل لا يقرأ ولا يكتب ولا يجيد قراءة الفاتحة بدون لحن بشكل سليم في الوقت نفسه يتم تمكينه من بث محتوى للمتابعين .

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وتفصيلا أكد اللاحم في تصريحات تليفزيونية على قناة ” الإخبارية ” ، أنه لا يجوز لهؤلاء الناس المشاهير أو غيرهم أن يكسر الأمر الملكي بمنع التجول وأن يتم كسر هيبة القانون من خلال تمكين هؤلاء الناس من التجول وخرق القانون ، وأضاف اللاحم ” للأسف تقوم بعض الجهات الحكومية بتمكينهم من ذلك بالمخالفة لأحكام القانون “.

وتابع اللاحم ” الاستثناء جاء للإعلاميين ، والإعلام مهنة تختلف عما يفعله مشاهير السوشيال ميديا ، أما ما يحدث الآن للأسف هو انتهاك لمهنة الإعلام ،وأضاف ” ما قامت به وزارة الحرس الوطني عمل عظيم فيه إحترام لهيبة القانون من خلال الإعلان عن العقوبة وبذلك توجه رسالة للجميع أن هذا مخالف ولا يجوز خرق القانون وكذلك النيابة العامة لها جهود عظيمة لملاحقة الذين خالفوا القانون”.

وأكد اللاحم أن التحريض على انتهاك القانون هو نمط لدى المشاهير من خلال التباهي بمقاطع تكون رسالتها “أنا مخالف للقانون ” ، مشيرا إلى أنه ليس معقول أن شخص لديه جوال وعنده سناب شات يبدا في بث محتوى فيه اسفاف وانتهاك للقانون يشاهده ملايين ، فبعض هؤلاء جاهل لا يقرأ ولا يكتب ولا يستطيع قراءة الفاتحة بدون لحن ويتم تمكينه من بث محتوى “.