توجيه بمنع تغطية مشاهير “السناب ” للجهود الأمنية خلال منع التجول .. وهذه الجهات الثلاث المصرح لها فقط

︎ :

.



علمت صحيفة “المرصد” أنه تم منع حضور وتغطية حسابات “السناب الشخصية” في تصوير الجهود الأمنية خلال منع التجول والنقاط الأمنية.

و التغطية ستقتصر على وسائل الإعلام الرسمية فقط، ومنصة السناب التابعة لوزارة الداخلية والجهات التابعة لها والقنوات التلفزيونية والصحف الورقية والإلكترونية المصرح لها فقط مع وجود بطاقة عمل ومشهد، وخلاف ذلك يمنع من التغطية ويعتبر غير مصرح له بالخروج خلال فترة المنع.

ويكون النشر للمصرح لهم بالوسيلة الإعلامية التابع لها الإعلامي، وأما الإعلاميين الآخرين فيكتفى بعمل المواد الصحفية وقت السماح أو من خلال ما يتم إرساله من مواد إعلامية من الجهات الأمنية.

