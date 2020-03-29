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فوجئ مراسل قناة العربية في الرياض، عبدالرحمن العصيمي، بتوقف إحدى دوريات المرور خلفه خلال تغطية حية على الهواء لرصد الأوضاع أثناء وقت منع التجول. ونشرت الفضائية عبر حسابها على تويتر مقطع الفيديو حيث أفاد المراسل بوجود إجراءات صارمة من قبل الجهات الأمنية في تطبيق ومراقبة قرار منع التجول، قبل أن تتوقف دورية المرور خلفه حتى توجه أحد أفراد طاقم القناة إليها لإثبات الهوية وإنهاء الموقف.





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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: دورية مرور تفاجئ مراسل “العربية” أثناء ظهوره على الهواء لتغطية منع التجول في الرياض! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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