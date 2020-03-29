إتاحة “نقل الملكية العقارية” الكترونياً.. شاهد : شرح الخطوات المطلوبة!

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أعلنت وزارة العدل أنها أتاحت تنفيذ إجراءات “نقل الملكية العقارية” بشكل الكتروني ضمن مبادرة “العدل عن بعد” عن طريق بوابة “ناجز”.
وقالت الوزارة خلال مقطع فيديو نشرته عبر حساب “العدل عن بعد” عبر تويتر “صارت خدمة نقل الملكية العقارية الكترونية عن طريق دخول المالك إلى بوابة ناجز باستخدام حساب النفاذ الموحد ثم اختيار طلب جديد، وبعدها اختيار الصك من قائمة الصكوك المملوكة”.
وأضافت “بعد ماتتأكد من البيانات، أدخل رقم الحساب البنكي الخاص ومبلغ المبايع، وبيانات المشتري واعتمد الطلب، فتصل رسالة إلى هاتف المشتري بوجود طلب عملية نقل ملكية عقارية، ليقوم بالدخول على الرابط في الرسالة ويؤكد هويته ويختار طلباتي، ويعتمد العملية، ثم يودع مبلغ المبايعة في الحساب الوسيط”.
وتابعت “وعند وصول المبلغ كاملاً للحساب البنكي الوسيط، تقوم الوزارة بإتمام العملية العقارية وتوجيه أمر تحويل المبلغ لحساب المالك، وإصدار الصك العقاري الكترونياً للمشتري”.
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