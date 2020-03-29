بالفيديو: “القرني” يحسم الجدل بشأن “هل كورونا عقاب إلهي؟”.. ويكشف عن نوعين من الوعاظ

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رد الشيخ عائض على سؤال “هل أزمة كورونا عقاب إلهي”.

وقال “القرني”، في لقائه ببرنامج “ياهلا” على قناة روتانا خليجية: هذا في علم الغيب، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله، والبعض يفسر الظواهر الطبيعية على حسب هواه.

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وأضاف: الله هو الخالق وهو الرازق ونحن مهمتنا أن نستغفر وأن نتوب لكن لا يمكن أن نتأله على الله، والله لا يأخذ بذنوبنا وكان من الممكن أن يفعل ذلك منذ زمن إذا شاء، فكيف تحدد أنت أن هذا الوباء وقع بسبب غضب الله علينا.

وتابع: بعض الوعاظ تدخل فيما لا يعنيه وصار يقحم نفسه في مهمة خاصة بهيئة كبار العلماء، والبعض ليسوا تخصص شريعة من الأساس.

واختتم: هناك من يتحدث في مسائل لو عرضت على عمر بن الخطاب لجمع لها أهل بدر رضي الله عنهم جميعا.