شاهد: مواطنون ينشدون الأغاني الوطنية ويتجاوبون مع حملة “الساعة الثامنة”

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تداول نشطاء ومغردون عشرات المقاطع عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر ومن خلال هاشتاق #خليك_ببيتك_وانشد_لوطنك. وأظهرت مقاطع الفيديو ترديد عدد من المواطنين لكلمات النشيد الوطني من شرفات منازلهم خلال فترة منع التجول ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا. يأتي ذلك في إطار الاستجابة لدعوات أطلقها ناشطون عبر تويتر أمس السبت، للخروج في جميع أنحاء المملكة وترديد النشيد الوطني من شرفات المنازل في تمام الساعة الـ8 مساءً.





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