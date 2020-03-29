شاهد : مقيم أمريكي في السعودية يفاجئ الجميع برده على إعلان سفارة بلاده بشأن العودة إلى الولايات المتحدة!

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تداول نشطاء ومغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمقيم أمريكي في السعودية، يرد خلاله على خبر أعلنته سفارة بلاده بإجلائه ومواطنيه إلى الولايات المتحدة.

وقال الأمريكي في المقطع مستنكراً خبر الإجلاء “من قالها؟ الإعلان على موقع السفارة وصحيفة سعودي جازيت، قل لهم هذه حماقة، لن أذهب أبداً إلى أمريكا، يقولون نخطط لتجهيز رحلة وهذا إشعار قصير المدة للجميع، أنا لن أذهب في أي رحلة إلى أمريكا”.

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وأضاف “ذهابك هناك أشبه بالذهاب لبركان وهو في ثورة الانفجار، لا مانع سأبقى هنا وسأكون بخير، الذهاب إلى هناك فكرة حمقاء، من اقترح هذه الرحلة، اعتقد أن سفيرنا غبي، من الممكن ربما ترامب، لا أعلم من الذي خطط لهذه الحماقة”.

وتابع “هل شاهدت الإجراءات التي اتخذها السعوديون؟ يقومون بعمل رائع هنا في السعودية، والحال هنا أفضل لي في جميع الأحوال..، السعوديون عملهم رائع، وإذا اتصلت علي لإجلائي كن مستعداً لمحاربتي، لن أركب على أي طائرة لعينة للذهاب لأمريكا”.

واستكمل الأمريكي “هذا مثل التعذيب، ما هذا النوع من الامتيازات؟ من الافضل أن تحتفظ بالـ1200 دولار، أنا لن أذهب هناك، أفضل أن أبقى هنا وأنا مفلس على أن أذهب هناك، هذا جنون”.