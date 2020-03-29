إصابة مدنيين اثنين بشظايا صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي على الرياض

أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الرياض المقدم محمد الحمادي، أن فرق الدفاع المدني بمدينة الرياض باشرت مساء أمس السبت، حادثة سقوط شظايا صاروخ باليستي بعد اعتراضه وتدميره، تم إطلاقه باتجاه العاصمة الرياض.

وأضاف أنه تناثرت الشظايا على أحياء سكنية في مواقع متفرقة؛ ما تسبب بسقوط إحدى الشظايا في إصابة مدنيين اثنين إصابات طفيفة، وقد تم التعامل مع الحادث وفق الإجراءات والخطط المعدة لذلك.