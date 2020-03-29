السعودية اليوم / الرئيس العام لشؤون الحرمين : قرار تمديد تعليق العمل في جميع القطاعات الحكومية والخاصة يصب في مصلحة الوطن والمواطن



مكة المكرمة 05 شعبان 1441 هـ الموافق 29 مارس 2020 م واس

أشاد معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بقرار وزارة الداخلية الذي جاء بتمديد تعليق العمل للقطاعين الحكومي والخاص والرحلات الجوية الدولية والداخلية ونشاط الحافلات وسيارات الأجرة والقطارات.

وقال معاليه: إن قرار التمديد يصب في مصلحة الوطن والمواطن، ويؤكد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين- حفظها الله - على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في ظل الوضع الراهن من اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية للحد من انتشار فايروس

وأكد الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس على الجهود المبذولة من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين- حفظها الله- في الحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين واتخاذ المزيد من التدابير الاحترازية الصحية من أجل سلامة الجميع.

وفي الختام دعا الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الله تعالى أن يوفق خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- وأن ينعم علينا جميعا بدوام الصحة والعافية، وأن يشفي المرضى ويرحم الموتى، وأن يرفع هذا البلاء عن العباد وأن يديم نعمة الأمن والأمان على بلاد الحرمين الشريفين وبلاد المسلمين.

// انتهى //

07:33ت م

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مكة المكرمة 05 شعبان 1441 هـ الموافق 29 مارس 2020 م واسأشاد معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بقرار وزارة الداخلية الذي جاء بتمديد تعليق العمل للقطاعين الحكومي والخاص والرحلات الجوية الدولية والداخلية ونشاط الحافلات وسيارات الأجرة والقطارات.وقال معاليه: إن قرار التمديد يصب في مصلحة الوطن والمواطن، ويؤكد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين- حفظها الله - على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في ظل الوضع الراهن من اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية للحد من انتشار فايروس كورونا الجديد (كوفيد١٩) .وأكد الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس على الجهود المبذولة من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين- حفظها الله- في الحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين واتخاذ المزيد من التدابير الاحترازية الصحية من أجل سلامة الجميع.وفي الختام دعا الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الله تعالى أن يوفق خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- وأن ينعم علينا جميعا بدوام الصحة والعافية، وأن يشفي المرضى ويرحم الموتى، وأن يرفع هذا البلاء عن العباد وأن يديم نعمة الأمن والأمان على بلاد الحرمين الشريفين وبلاد المسلمين.// انتهى //07:33ت م0013

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