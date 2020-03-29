السعودية اليوم / ارتفاع اجمالي الإصابات بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى 9 آلاف و 583 شخصا



سيئول 05 شعبان 1441 هـ الموافق 29 مارس 2020 م واس

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس

وصرحت سلطات الصحة العامة في كوريا الجنوبية اليوم بأنه تم تأكيد 105 إصابات جديدة خلال يوم أمس، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وتم تأكيد 8 حالات وفاة جديدة خلال يوم أمس ليرتفع الإجمالي إلى 152 حالة.

وبلغ عدد المتعافين 5 آلاف و33 حالة بزيادة 222 شخصا عن اليوم السابق.

// انتهى //

07:09ت م

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سيئول 05 شعبان 1441 هـ الموافق 29 مارس 2020 م واسارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) في كوريا الجنوبية إلى 9 آلاف و 583 شخصا بدءا من فجر اليوم الأحد.وصرحت سلطات الصحة العامة في كوريا الجنوبية اليوم بأنه تم تأكيد 105 إصابات جديدة خلال يوم أمس، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.وتم تأكيد 8 حالات وفاة جديدة خلال يوم أمس ليرتفع الإجمالي إلى 152 حالة.وبلغ عدد المتعافين 5 آلاف و33 حالة بزيادة 222 شخصا عن اليوم السابق.// انتهى //07:09ت م0012

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