السعودية اليوم / ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في أستراليا إلى 16 حالة



كانبيرا 05 شعبان 1441 هـ الموافق 29 مارس 2020 م واس

ارتفع عدد الوفيات بفيروس

وقال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم إن معدل الارتفاع اليومي للإصابات بفيروس كورونا في أستراليا انخفض في الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أن معدل الارتفاع الأسبوعي كان سابقا بين 25-30% بينما معدل الارتفاع في الأسبوع الماضي كان بين 13-15%، مرجعا السبب في ذلك إلى الإجراءات المتشددة التي تتخذها حكومته.

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06:07ت م

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كانبيرا 05 شعبان 1441 هـ الموافق 29 مارس 2020 م واسارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا في أستراليا إلى 16 حالة بعد وفاة امرأة (75 عاما) في ولاية كوينزلاند ووفاة رجل في الثمانينات من العمر في مستشفى بمدينة ملبورن في ولاية فيكتوريا. وكانت السلطات الصحية في ولاية نيو ساوث ويلز أعلنت أمس وفاة امرأة (91 عاما) كانت بدار رعاية مسنين في سيدني وذلك بعد إصابتها بفيروس كورونا.وقال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم إن معدل الارتفاع اليومي للإصابات بفيروس كورونا في أستراليا انخفض في الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أن معدل الارتفاع الأسبوعي كان سابقا بين 25-30% بينما معدل الارتفاع في الأسبوع الماضي كان بين 13-15%، مرجعا السبب في ذلك إلى الإجراءات المتشددة التي تتخذها حكومته.// انتهى //06:07ت م0009

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