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شكرا لمتابعة خبر عن بالصورة..استمرار توقف الطيران في أجواء المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف موقع رادار الرحلات flightradar24 المتخصص في رصد حركة الملاحة الجوية صباح اليوم الأحد، استمرار خلو الأجواء السعوديةمن حركة الطيران، تطبيقًا لقرار تعليق الرحلات الدولية والداخلية.
وكانت وزارة الداخلية، أعلنت أمس السبت، تمديد العمل بتعليق الرحلات الجوية الدولية للمملكة للمسافرين، إلا في الحالات الاستثنائية، وذلك حتى إشعار آخر.
كما تقرر تمديد العمل بتعليق رحلات الطيران الداخلية للمسافرين، ونشاط الحافلات وسيارات الأجرة والقطارات، حتى إشعار آخر.
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