شاهد.. كيف تفاعل رجل أمن مع ترديد النشيد الوطني من شرفات المنازل

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تفاعل رجل أمن من المكلفين بتنفيذ قرار منع التجول مع مواطنين يرددون النشيد الوطني من نوافذ منازلهم مساء أمس السبت.
وظهر رجل الأمن وهو يؤدي التحية العسكرية احتراماً للنشيد الوطني، الذي ردده المواطنون من نوافذ بيوتهم في صوت واحد، تعبيراً عن تضامنهم من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس “كورونا”.
جدير بالذكر أن هذه المبادرة اللافتة لاقت استحساناً كبيراً، وقام بها الكثيرون في مختلف مناطق المملكة، وتباروا في نشر المقاطع التي ضجت بالحماس في هاشتاق “خليك ببيتك وانشد لوطنك”.
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