اخبار السعوديه

تسلسل زمني لعدد الإصابات بفيروس كورونا منذ تسجيل الإصابة الأولى بالمملكة

0 نشر
admin 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Advertisements

︎ :

.

سجلت المملكة أول حالة مصابة بفيروس المستجد كوفيد 19 يوم 2 مارس، وكانت لمواطن قادم من إيران عبر البحرين ولم يفصح لدى المنفذ الحدودي عن تواجده في إيران.

واستمر تسجيل الحالات حتى وصلت أمس السبت 28 مارس إلى 1203 حالات. ونتابع هنا التسلسل الزمني من 2-28 مارس لعدد الإصابات في المملكة.

وجاءت الرياض الأعلى في نسبة الإصابات بـ 40% تليها مكة المكرمة 16%، جدة 13%، القطيف 8%، والدمام 6%، إضافة إلى 12% في الطائف والظهران ومدن أخرى.

Advertisements

وسجلت الأيام الأولى الأرقام الدنيا في عدد المصابين، فيما كان أكبر عدد لهم في يوم 24 مارس بـ205 إصابات، كما أعلنت “الصحة” عن وفاة 4 مصابين بالفيروس، فيما تعافى 37 آخرون حتى اليوم.

9ae5e4887b.jpg

266d1bfc17.jpg

وجاءت الرياض الأعلى في نسبة الإصابات بـ 40% تليها مكة المكرمة 16%، جدة 13%، القطيف 8%، والدمام 6%، إضافة إلى 12% في الطائف والظهران ومدن أخرى.

377a8859f3.jpg


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تسلسل زمني لعدد الإصابات بفيروس كورونا منذ تسجيل الإصابة الأولى بالمملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا