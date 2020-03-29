تسلسل زمني لعدد الإصابات بفيروس كورونا منذ تسجيل الإصابة الأولى بالمملكة

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سجلت المملكة أول حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 يوم 2 مارس، وكانت لمواطن قادم من إيران عبر البحرين ولم يفصح لدى المنفذ الحدودي عن تواجده في إيران.
واستمر تسجيل الحالات حتى وصلت أمس السبت 28 مارس إلى 1203 حالات. ونتابع هنا التسلسل الزمني من 2-28 مارس لعدد الإصابات في المملكة.
وجاءت الرياض الأعلى في نسبة الإصابات بـ 40% تليها مكة المكرمة 16%، جدة 13%، القطيف 8%، والدمام 6%، إضافة إلى 12% في الطائف والظهران ومدن أخرى.
وسجلت الأيام الأولى الأرقام الدنيا في عدد المصابين، فيما كان أكبر عدد لهم في يوم 24 مارس بـ205 إصابات، كما أعلنت “الصحة” عن وفاة 4 مصابين بالفيروس، فيما تعافى 37 آخرون حتى اليوم.
وجاءت الرياض الأعلى في نسبة الإصابات بـ 40% تليها مكة المكرمة 16%، جدة 13%، القطيف 8%، والدمام 6%، إضافة إلى 12% في الطائف والظهران ومدن أخرى.
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