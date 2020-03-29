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وجهت النيابة العامة توجه بضبط مغردة نشرت صورًا مضللة لتزاحم على متجر تمويني. يذكر أن النيابة العامة حظرت إنتاج أو نشر الشائعات المتعلقة بالسلع والخدمات المنطوية على تزييف مظاهر تسوقية كاذبة، أو ما من شأنه أن يوجِد انطباع مضلّل وغير صحيح عن مَلاءَة تلك السلع والخدمات واستقرارها، تحت طائلة المُساءلة الجزائية.





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