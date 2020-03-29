أمير تبوك يطمئن على وضع الأسرة التي أثبتت الفحوصات الطبية إيجابية إصابة بعض أفرادها بفايروس كورونا

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اطمئن صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك على وضع الأسرة التي أثبتت الفحوصات الطبية إيجابية إصابة بعض أفرادها بڤايروس كورونا . ووجه سموه بمتابعة حالة باقي أفراد الأسرة وتقديم الرعاية الطبية لها كما وجه بدراسةوضع الاسرة وتقديم المساعدة لها . وتمنى سموه الشفاء العاجل للمصابين والسلامة للجميع .





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