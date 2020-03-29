الرحيلي إمامًا وخطيبًا لمسجد قباء خلفًا للمغامسي

أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ قرارًا يقضي بتعيين الدكتور سليمان بن سليم الله الرحيلي إمامًا وخطيبًا لمسجد قباء بصفة مستمرة، بدءًا من أمس السبت.
ويعمل الرحيلي في الجامعة الإسلامية أستاذًا للدراسات العليا، ومدرسًا بالمسجد النبوي الشريف.
وقد قام المغامسي بحذف البيانات من حسابه الشخصي الموثق بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» والتي تفيد أنه إمام وخطيب لمسجد قباء.
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