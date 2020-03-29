مستقبلي "واس" بهذا ينتهي بثنا لهذا اليوم الأحد 1441/8/5 هـ الموافق 2020/03/29 م واس

السبت 04 شعبان 1441 هـ الموافق 28 مارس 2020 م واس

05:43ت م

0176



www.spa.gov.sa/2052495 السبت 04 شعبان 1441 هـ الموافق 28 مارس 2020 م واس05:43ت م0176

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.