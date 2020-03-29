السعودية اليوم / الصين تسجل 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا



شنغهاي/ بكين 04 شعبان 1441 هـ الموافق 28 مارس 2020 م واس

سجلت الصين اليوم 45 إصابة جديدة بفيروس

وقالت السلطات الصحية الصينية إن جميع الإصابات الجديدة باستثناء واحدة هي لمسافرين قادمين من الخارج. وبلغ عدد الوفيات بسبب الفيروس في البر الرئيسي الصيني 3300 إجمالا بينما بلغ عدد الإصابات 81439.

// انتهى //

04:09ت م

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شنغهاي/ بكين 04 شعبان 1441 هـ الموافق 28 مارس 2020 م واسسجلت الصين اليوم 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البر الرئيسي انخفاضا من 54 في اليوم السابق.وقالت السلطات الصحية الصينية إن جميع الإصابات الجديدة باستثناء واحدة هي لمسافرين قادمين من الخارج. وبلغ عدد الوفيات بسبب الفيروس في البر الرئيسي الصيني 3300 إجمالا بينما بلغ عدد الإصابات 81439.// انتهى //04:09ت م0175

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