شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..حوثي يردد " الموت لأمريكا " أمام مقيم أمريكي في الجبيل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الجبيل (صدى): وثق مقطع فيديو، وقوع حوثي في شر أعماله، أثناء حديثه مع مقيم أمريكي في الجبيل. وثق مقطع فيديو، وقوع حوثي في شر أعماله، أثناء حديثه مع مقيم أمريكي في الجبيل. وكان المقيم الأمريكي، قد وثق مقطعا خلال تواجده في محطة بنزين، ورحب بالعامل في المحطة ويدعى " محمد " والذي أفاد بأنه يمني الجنسية. Advertisements وأثناء حديث الأمريكي " راندي " والذي يجيد التحدث بالعربية، زل لسان " محمد " مرددا شعار الحوثة وقال له: " الموت لأمريكا " . وطالب متداولو المقطع بمحاسبة العامل الحوثي.

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