شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. " كورونا تفرق وليف ووليفة " مواطن يرسل لزوجته في الكويت قصيدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): قرر مواطن التعبير عن مشاعره لزوجته الموجودة في الكويت من خلال قصيدة شعرية. قرر مواطن التعبير عن مشاعره لزوجته الموجودة في الكويت من خلال قصيدة شعرية. وأعرب المواطن عن اشتياقه لزوجته، بعد قرار تعليق السفر كإجراءا إحترازي للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد. وتضمنت أبيات القصيدة: " كورونا تفرق وليف ووليفة، ومن ما حصل يابري قلبي وحالي، ياأهل الكويت اليوم حالي كسيفة.. حال القدر ما بين غالي وغالي.. يوم المنافذ سكروها بخيفة.." .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. " كورونا تفرق وليف ووليفة " مواطن يرسل لزوجته في الكويت قصيدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.