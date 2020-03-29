شكرا لمتابعة خبر عن القبض على أحد المشاهير تباهى بخرق الإجراءات الاحترازية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

وثق أحد مشاهير تطبيق " سناب شات " مقطعًا بينما يقوم بمخالفة الإجراءات الاحترازية التي أقرتها المملكة، حيث قام بإحضار حلاق إلى منزله.

وعلى الفور، تفاعلت الجهات الأمنية مع المقطع المتداول، وتم القبض عليه في حينه، بعد مخالفته منع التجول وجلب حلاق لمنزله.

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وكان المتهم قد تباهى خلال المقطع الذي نشره، بجمعه لأصدقائه مستدعيًا حلاقين آخرين.

الجدير بالذكر أن شرطة منطقة القصيم، في واقعة مشابهة قبل أيام تمكنت من القبض على أحد العمالة الوافدة ومواطن قام بجلبه إلى المنزل لممارسة مهنة الحلاقة بعد إغلاق المحلات احترازيًا.