القبض على أشخاص نشروا فيديو يتباهون خلاله بمخالفتهم لقرار منع التجول بالرياض

قبضت شرطة الرياض على أشخاص يستقلون مركبة على طريق الرياض- الخرج السريع، نشروا مقطع فيديو يتباهون خلاله بمخالفتهم لقرار منع التجول. وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري، أنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأشخاص يستقلون مركبة على طريق الرياض- الخرج السريع ويتباهون بمخالفتهم لقرار منع التجول، وخروجهم من مدينة الرياض، وتوثيقهم لذلك بإنتاج ونشر مقاطع تهون من قرار منع التجول، وقد أسفرت المتابعة الأمنية- بفضل الله - عن القبض عليهم وهم أربعة مواطنين في العقد الثالث من العمر، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية، وتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحقهم.

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