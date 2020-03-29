أخبار السعودية اليوم.. ارتفاع إجمالي إصابات كورونا لـ1203.. وعلبة معقِّم و10 كمامات لكل مواطن أو مقيم

ترصد صحيفة «عاجل» في نشرة أخبار السعودية لمساء السبت 28 مارس 2020م؛ أبرز الأخبار في المملكة، ومنها تسجيل 99 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1203 حالات، فيما حددت وزارة الصحة صرف علبة معقم و10 كمامات لكل مواطن أو مقيم.

الصحة: تسجيل 99 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. والإجمالي 1203 حالات

وزارة الصحة أعلنت تسجيل 99 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، 10 منها مرتبطة بالسفر لخارج البلاد، و89 بسبب المخالطة؛ ما يرفع إجمالي عدد المصابين بكورونا في المملكة إلى 1203 حالات.

بسبب كورونا.. «النيابة» وجهت بالقبض على 9 مواطنين خلال 5 أيام

وجّهت النيابة العامة بالقبض على 9 مواطنين روجوا شائعات وأخبارًا كاذبة حول فيروس كورونا وخرقوا أمر منع التجول خلال 5 أيام في الفترة من 23 إلى 28 مارس الجاري، يأتي ذلك ضمن مخالفات الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

الصحة: علبة معقم واحدة و10 كمامات عادية فقط لكل مواطن أو مقيم

وجّهت وزارة الصحة، ممثلة في إدارة الالتزام، السبت، الصيدليات كافة، بضرورة تقنين بيع المنتجات الواقية والمعقمات؛ على أن تكون كمية المعقمات لكل مواطن أو مقيم حبّة واحدة فقط و10 كمامات عادية و2 كمامة 95 فقط.

صحة الطائف تنفذ خطة شاملة لتطهير المرافق الطبية

شرعت الشؤون الهندسية بصحة الطائف في تنفيذ خطة شاملة لتعقيم المراكز الصحية والمستشفيات للوقاية من فيروس «كورونا».

هيئة الاتصالات تضيف 10 تطبيقات جديدة لقائمة توصيل الطلبات للمواطنين

أضافت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم السبت، 10 تطبيقات جديدة إلى قائمة تطبيقات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية المسجلة لديها.

مرور الرياض يستوقف فريق «العربية» على الهواء خلال منع التجول

استوقفت دورية من مرور الرياض، مراسل قناة «العربية» عبدالرحمن العصيمي، أثناء البث المباشر؛ لرصد حركة السير على الطرق خلال فترة منع التجول.

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«المواصفات والجودة» تمدد صلاحية شهادات المطابقة لمدة 3 أشهر

أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، تمديد مدة صلاحية جميع شهادات المطابقة المسجلة في منصة «سابر» الإلكترونية، لمدة 3 أشهر من تاريخ الانتهاء.

الأحوال المدنية: بطاقة الهوية سارية بالبنوك لمدة ٣٠ يومًا بعد انتهائها

أوضحت الأحوال المدنية، أن البنوك ستمدد تاريخ انتهاء بطاقة الهوية الوطنية لمدة ٣٠ يومًا؛ وذلك بسبب الظروف الحالية لمواجهة فيروس كورونا.

«تعليم جازان» تُودع أكثر من 11 مليون ريال مكافآت الطلاب والطالبات

أودعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، مكافآت الطلاب والطالبات المستفيدين في حسابات أولياء أمورهم بمبلغ إجمالي بلغ 11,289,388 ريالًا.

طقس الأحد.. استمرار الرياح المثيرة للأتربة وانخفاض الرؤية على 5 مناطق

توقَّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الأحوال الجوية لغد الأحد؛ لافتةً إلى استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، فيما لم تستبعد الهيئة تكوُّن الضباب على أجزاء من شمال المملكة.

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