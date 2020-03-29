أوضح‭ ‬المتحدث‭ ‬الإعلامي‭ ‬للدفاع‭ ‬المدني‭ ‬بمنطقة‭ ‬الرياض‭ ‬المقدم‭ ‬محمد‭ ‬الحمادي،‭ ‬أن‭ ‬فرق‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬بمدينة‭ ‬الرياض‭ ‬باشرت‭ ‬مساء‭ ‬السبت‭ (‬28‭ ‬مارس‭ ‬2020م‭) ‬حادثة‭ ‬سقوط‭ ‬شظايا‭ ‬صاروخ‭ ‬باليستي‭ ‬بعد‭ ‬اعتراضه‭ ‬وتدميره‭ ‬تم‭ ‬إطلاقه‭ ‬باتجاه‭ ‬العاصمة‭ ‬الرياض،‭ ‬وقد‭ ‬تناثرت‭ ‬الشظايا‭ ‬على‭ ‬أحياء‭ ‬سكنية‭ ‬في‭ ‬مواقع‭ ‬متفرقة‭ ‬مما‭ ‬تسبب‭ ‬سقوط‭ ‬إحدى‭ ‬الشظايا‭ ‬في‭ ‬إصابة‭ ‬مدنيين‭ ‬اثنين‭ ‬إصابات‭ ‬طفيفة،‭ ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الحادث‭ ‬وفق‭ ‬الإجراءات‭ ‬والخطط‭ ‬المعدة‭ ‬لذلك‭.‬



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل-مدني الرياض: إصابة مدنيين اثنين نتيجة شظايا صاروخ باليستي أطلقته مليشيا الحوثي الإرهابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.