السعودية اليوم / فريق جامعة جازان التطوعي لمواجهة فيروس كورونا يباشر مهامه



جيزان 04 شعبان 1441 هـ الموافق 28 مارس 2020 م واس

باشر فريق جامعة جازان التطوعي لمواجهة فيروس

وقال عميد شؤون الطلاب المشرف على الفريق الدكتور عثمان حكمي، أن مبادرة طلبة الجامعة تجسد أسمى معاني الوطنية، موضحاً أن معالي مدير الجامعة الدكتور مرعي بن حسين القحطاني سبق وأعلن عن تشكيل أول فريق تطوعي طلابي لمواجهة كورونا على مستوى الجامعات

وبين الدكتور الحكمي أن طلبة الجامعة أثبتوا احترافيتهم في العمل التطوعي، وتفانيهم في خدمة الوطن ومجتمعهم من خلال مشاركاتهم المجتمعية ومبادراتهم المتعددة، التي تحظى بدعم القيادة الرشيدة حفظها الله، وتشجيع ورعاية سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه لشباب وشابات الجامعة والمنطقة.

وأكد الدكتور الحكمي أن الجامعة تضطلع بدور كبير تجاه مجتمعها، وأن طلبة الجامعة أهم شريك لها في تحمل وأداء تلك المسؤولية الوطنية والإنسانية تجاه حماية الأفراد، وتوعيتهم للوقاية من فيروس كورونا، مضيفا أن المبادرة هي إحدى مبادرات الإدارة العامة للعلاقات والإعلام بالجامعة.

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جيزان 04 شعبان 1441 هـ الموافق 28 مارس 2020 م واسباشر فريق جامعة جازان التطوعي لمواجهة فيروس كورونا ، أولى مهامه اليوم بإجراء عدد من الفحوصات الصحية لطلاب الإسكان الجامعي وتوعيتهم بطرق الوقاية من الفيروس .وقال عميد شؤون الطلاب المشرف على الفريق الدكتور عثمان حكمي، أن مبادرة طلبة الجامعة تجسد أسمى معاني الوطنية، موضحاً أن معالي مدير الجامعة الدكتور مرعي بن حسين القحطاني سبق وأعلن عن تشكيل أول فريق تطوعي طلابي لمواجهة كورونا على مستوى الجامعات السعودية ، ووجه بتقديم كل الدعم لطلاب الكليات الصحية الذين يشكلون أعضاء الفريق التطوعي ويعكسون الصورة المشرفة لشباب وشابات الوطن.وبين الدكتور الحكمي أن طلبة الجامعة أثبتوا احترافيتهم في العمل التطوعي، وتفانيهم في خدمة الوطن ومجتمعهم من خلال مشاركاتهم المجتمعية ومبادراتهم المتعددة، التي تحظى بدعم القيادة الرشيدة حفظها الله، وتشجيع ورعاية سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه لشباب وشابات الجامعة والمنطقة.وأكد الدكتور الحكمي أن الجامعة تضطلع بدور كبير تجاه مجتمعها، وأن طلبة الجامعة أهم شريك لها في تحمل وأداء تلك المسؤولية الوطنية والإنسانية تجاه حماية الأفراد، وتوعيتهم للوقاية من فيروس كورونا، مضيفا أن المبادرة هي إحدى مبادرات الإدارة العامة للعلاقات والإعلام بالجامعة.// انتهى //00:55ت م0161

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.