شكرا لقرائتكم خبر عن إلزام محلات بيع الغاز بتعقيم الأسطوانات والان نبدء بالتفاصيل
ويأتي ذلك استمرارا للجهود المبذولة من بلدية المحافظة في استكمال الإجراءات الوقائية والاحترازية المشددة التي اتخذتها بلدية محافظة القطيف للحد من انتشار فيروس كورونا وذلك ضمن مبادرة القطاع البلدي واستكمالا لإجراءاتها الاحترازية وحماية المواطنين والمقيمين.
وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف م. محمد الحسيني أن مراقبي البلدية وقفوا على هذه المحلات، لإلزام العمال بتنظيف وتعقيم جميع أسطوانات الغاز، مؤكدا أن أعمال الرقابة مستمرة ضمن الجهود المختلفة التي تقوم بها البلدية منعا لتفشي هذا الفيروس.
وأبان أن من يخالف ذلك الأمر ستطبق بحقه الأنظمة الواردة في لائحة الجزاءات والغرامات البلدية، مشيرا إلى أن تحقيق تنفيذ الإجراءات يتوقف بالدرجة الأولى على مقدار وعي المستهلكين، والإسهام في الإبلاغ عن أية مخالفة من خلال مركز البلاغات 940.
وأشاد م. الحسيني بالمحلات التي تجاوبت مع القرار واتخذت حزمة من الإجراءات بتنظيف وتعقيم أسطوانات الغاز، وحرصهم على سلامة المواطنين.
من جهة أخرى واصلت بلدية محافظة القطيف حملتها المكثفة في تطهير وتعقيم وتنظيف الشوارع والأرصفة للطرق والشوارع والمحلات التجارية والأماكن العامة في مدن وقرى المحافظة.
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