شكرا لقرائتكم خبر عن كمامات وقفازات بجوار الصرافات الآلية بمليجة والان نبدء بالتفاصيل

قدمت بلدية مليجة، والمجلس البلدي، مبادرة تأمين المعقمات وقفازات الأيدي والكمامات، وتقديمها للمواطنين والمقيمين بجوار أجهزة الصراف الآلية بمليجة؛ وذلك للمحافظة على سلامتهم من انتقال فيروس « كورونا »، تزامنا مع موعد صرف الرواتب، يوم أمس الخميس. وكلفت البلدية، عمالًا، بالتواجد بجوار الصرافات، منذ الساعة السادسة صباحًا، وحتى دخول وقت منع التجول، في السابعة مساءً، وذلك في سياق العديد من الأعمال والمهام التي تقوم بها البلدية تعزيزا للإجراءات الوقائية والاحترازية ضد كورونا.

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