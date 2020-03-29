شكرا لقرائتكم خبر عن القوات البرية تشارك في مبادرة لرجال الأمن بالنعيرية والان نبدء بالتفاصيل
شاركت القوات البرية ممثلة بقوة النعيرية في مبادرة لتوزيع كمامات ومواد تعقيم على رجال الأمن في الميدان، وكذلك المسؤولون عن تطبيق منع التجول في المحافظة، وتقدّم العميد عشري الحماد بتنفيذ المبادرة التي تأتي في سياق متصل لمبادرات متواصلة تقوم بها قوة النعيرية.
وتابع مدير شرطة محافظة النعيرية العميد علي المريخي ميدانيا مع عدد من الضباط، استمرار تطبيق قرار منع التجول في المحافظة والشوارع والميادين العامة.
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