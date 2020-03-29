شكرا لقرائتكم خبر عن نقل المصاب بكورونا إلى البرج الطبي والان نبدء بالتفاصيل
وتولى فريق طبي من مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام نقل المريض «مقيم آسيوي» بواسطة سيارة إسعاف مخصصة من مستشفى أهلي بالخفجي إلى برج الدمام الطبي، وبعد الانتهاء من نقل المريض قام الفريق الطبي بالمستشفى الأهلي بإجراء عمليات التطهير والتعقيم لكامل أقسام ومرافق المستشفى حسب الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تطبق في مثل هذه الحالات.
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