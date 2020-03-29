شكرا لقرائتكم خبر عن نقل المصاب بكورونا إلى البرج الطبي والان نبدء بالتفاصيل

نقلت وزارة الصحة مساء يوم أمس الأول المريض المصاب بفيروس كورونا المستجد والذي أعلنت عنه يوم الخميس كأول حالة مصابة في محافظة الخفجي إلى مستشفى برج الدمام الطبي. وتولى فريق طبي من مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام نقل المريض «مقيم آسيوي» بواسطة سيارة إسعاف مخصصة من مستشفى أهلي بالخفجي إلى برج الدمام الطبي، وبعد الانتهاء من نقل المريض قام الفريق الطبي بالمستشفى الأهلي بإجراء عمليات التطهير والتعقيم لكامل أقسام ومرافق المستشفى حسب الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تطبق في مثل هذه الحالات.

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