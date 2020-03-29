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سيدات الخفجي ينشرن المعقمات على أجهزة السحب

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نظمت مجموعة من سيدات الأعمال بمحافظة الخفجي، مبادرة لتوزيع المعقمات والقفازات على أجهزة الصرف الآلي بالمحافظة، كإجراء احترازي لمواجهة فيروس ، وذلك تزامنًا مع الحملات والمبادرات الوطنية لمكافحة فيروس كورونا الجديد.

وقال رئيس مجلس أعمال الخفجي مرزوق البلوي إن سيدات الأعمال قدمن هذا المقترح من باب مسؤوليتهن الاجتماعية تجاه الأهالي والمحافظة والذي وجد الترحيب والقبول من مجلس الأعمال في الخفجي، حيث قامت سيدات أعمال الخفجي وبمشاركة فريق أثر التطوعي بتوزيع معقمات وقفازات على جميع أجهزة الصرف الآلي، ووضع منشورات تحتوي على طريقة الاستخدام الآمن للأجهزة، لاستخدامها أثناء عمليات السحب، لمنع العدوى وحفاظًا على عدم انتقالها، والمتضمنة طرق الاستخدام بالقفازات أو المناديل، ثم تطهير الأيدي بعد الانتهاء من استخدام الجهاز.

وشكر البلوي، محافظ الخفجي محمد الهزاع على دعمه المستمر لرجال وسيدات الأعمال من خلال مبادرات المجلس، كذلك شكر غرفة الشرقية لمثل هذه المبادرات الوطنية.

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