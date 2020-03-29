شكرا لقرائتكم خبر عن تكثيف حملات التعقيم في الخبر والان نبدء بالتفاصيل

كثفت بلدية الخبر جهودها المبذولة وحملات التعقيم على نطاق واسع في العديد من الشوارع وأماكن التسوق، وذلك للتصدي لفيروس كورونا المستجد، وضمن مبادرة القطاع البلدي، واستكمالًا لإجراءاتها الاحترازية التي بدأتها بالتزامن مع الحملات التي تتم في كافة أنحاء المملكة. يُذكر أن بلدية الخبر قامت أيضًا بتطهير وتعقيم كافة الصرافات الآلية بالتزامن مع صرف رواتب موظفي الدولة، وحرصًا على سلامة أفراد المجتمع، كما قرّرت البلدية تقليص عدد العمال التابعين لمشروع النظافة خلال التنقل بالحافلات، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا.

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