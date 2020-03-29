شكرا لقرائتكم خبر عن تكثيف حملات التعقيم في الخبر والان نبدء بالتفاصيل
يُذكر أن بلدية الخبر قامت أيضًا بتطهير وتعقيم كافة الصرافات الآلية بالتزامن مع صرف رواتب موظفي الدولة، وحرصًا على سلامة أفراد المجتمع، كما قرّرت البلدية تقليص عدد العمال التابعين لمشروع النظافة خلال التنقل بالحافلات، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا.
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