شكرا لقرائتكم خبر عن تفتيش على المنشآت المستثناة من المنع والان نبدء بالتفاصيل

واصلت بلدية غرب الدمام ممثلة بإدارة صحة البيئة بالفترة المسائية جولاتها التفتيشية على المنشآت المستثناة لممارسة النشاط أثناء منع التجول؛ للتأكد من قيام أصحابها بالالتزام وتطبيق الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كما قامت البلدية ممثلة بإدارة الأسواق بجولات تفتيشية مماثلة على المنشآت المستثناة لممارسة النشاط أثناء منع التجول للتأكد من قيام أصحابها بالالتزام وتطبيق الإجراءات الوقائية.

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